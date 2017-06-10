Жезус сломал глазницу в товарищеском матче против сборной Аргентины

Товарищеский матч Бразилия – Аргентина завершился победой номинальных гостей со счетом 1:0. Голом отметился защитник «Севильи» Габриэль Меркадо.

В концовке встречи нападающий хозяев Габриэль Жезус травмировал глаз в единоборстве с Николасом Отаменди, одноклубником по «Манчестер Сити». Сегодня стало известно о том, что врачи диагностировали бразильцу перелом глазницы. Футболист пропустит товарищеский матч против команды Австралии, который состоится 13-го июня. Сроки восстановления 20-летнего игрока на данный момент неизвестны.

Жезус стал игроком «Сити» в январе. Во второй части сезона на его счету семь голов и пять результативных передач в 11-ти матчах за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.