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    Жезус сломал глазницу в товарищеском матче против сборной Аргентины

    Товарищеский матч БразилияАргентина завершился победой номинальных гостей со счетом 1:0. Голом отметился защитник «Севильи» Габриэль Меркадо.

    В концовке встречи нападающий хозяев Габриэль Жезус травмировал глаз в единоборстве с Николасом Отаменди, одноклубником по «Манчестер Сити». Сегодня стало известно о том, что врачи диагностировали бразильцу перелом глазницы. Футболист пропустит товарищеский матч против команды Австралии, который состоится 13-го июня. Сроки восстановления 20-летнего игрока на данный момент неизвестны.

    Жезус стал игроком «Сити» в январе. Во второй части сезона на его счету семь голов и пять результативных передач в 11-ти матчах за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.

    Источник: Guardian.com

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    10.06.2017 22:00
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