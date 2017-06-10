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    Харрис: «Муса в «Халле»? Давайте дождемся конкретики»

    Агент Тони Харрис, занимающийся делами нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, призвал не торопить события относительно будущего нигерийца. По его словам, информация СМИ о переходе 24-летнего игрока в «Халл Сити» недостоверна. Ранее «тигров» возглавил экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который работал с форвардом в армейском клубе.

    «Говорить о будущем Ахмеда рано. Сначала нам нужно пообщаться с руководством «Лестера», определиться. Потом можно будет говорить о дальнейших планах.

    Я знаю об интересе со стороны других команд, в том числе московского ЦСКА. Читал, что СМИ отправляют Мусу в «Халл», который возглавил Леонид Слуцкий, но я призываю сделать паузу и дождаться конкретики», – сказал Харрис.

    В минувшем сезоне Муса выходил на поле в 26-ти встречах, отметившись двумя голами. Игрок перешел в стан «лис» из ЦСКА прошлым летом.

    Источник: Р-Спорт

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    10.06.2017 13:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 июня 2017, 20:23

      Думается ещё по работе в ЦСКА Муса и Слуцкий делали крепкие "обнимашки" при забитых голах Мусы.Наверное ностальгия по этим"обнимашкам" сыграет ключевую роль для перехода Мусы в Халл

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июня 2017, 16:08

      Давай обратно на Родину)))) В ЦСКА

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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 15:14

      Муса будет востребован ! Талант не пропьешь .

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