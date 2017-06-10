Харрис: «Муса в «Халле»? Давайте дождемся конкретики»

Агент Тони Харрис, занимающийся делами нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, призвал не торопить события относительно будущего нигерийца. По его словам, информация СМИ о переходе 24-летнего игрока в «Халл Сити» недостоверна. Ранее «тигров» возглавил экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который работал с форвардом в армейском клубе.

«Говорить о будущем Ахмеда рано. Сначала нам нужно пообщаться с руководством «Лестера», определиться. Потом можно будет говорить о дальнейших планах.

Я знаю об интересе со стороны других команд, в том числе московского ЦСКА. Читал, что СМИ отправляют Мусу в «Халл», который возглавил Леонид Слуцкий, но я призываю сделать паузу и дождаться конкретики», – сказал Харрис.

В минувшем сезоне Муса выходил на поле в 26-ти встречах, отметившись двумя голами. Игрок перешел в стан «лис» из ЦСКА прошлым летом.