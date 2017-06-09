Клуб третьего дивизиона Англии: «У кого-то есть номер Ибрагимовича?»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович стал свободным агентом. Фамилия 35-летнего шведа оказалась в списке футболистов, которые не продлили контракт с клубами АПЛ.

«У кого-то есть номер Ибрагимовича?», – написали в твиттере представители команды «Лутон Таун», выступающей во Второй лиге Англии (третий дивизион в футбольной иерархии страны).

В минувшем сезоне Ибрагимович принял участие в 46-ти матчах команды Жозе Моуринью, забив 28 голов и отдав 10 результативных передач.