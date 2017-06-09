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    Клуб третьего дивизиона Англии: «У кого-то есть номер Ибрагимовича?»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович стал свободным агентом. Фамилия 35-летнего шведа оказалась в списке футболистов, которые не продлили контракт с клубами АПЛ.

    «У кого-то есть номер Ибрагимовича?», – написали в твиттере представители команды «Лутон Таун», выступающей во Второй лиге Англии (третий дивизион в футбольной иерархии страны).

    В минувшем сезоне Ибрагимович принял участие в 46-ти матчах команды Жозе Моуринью, забив 28 голов и отдав 10 результативных передач.

    Источник: Twitter

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    09.06.2017 19:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 июня 2017, 20:29

      в 3 лигу не пойдет) а в чемпионшип................к Слуцкому - вполне вероятно)

      0
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      Рейтинг: +3460

      acor94 9 июня 2017, 20:25

      Вторая лига Англии это 4ый дивизион

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июня 2017, 20:14

      С юмором все в порядке, класс!

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      Рейтинг: +133

      абжора 9 июня 2017, 19:57

      Дался ему клуб 3-дивизиона.Хотят пропиариться саксы за счёт Ибры.

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