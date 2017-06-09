Ибрагимович получил статус свободного агента

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал список футболистов, которые покинут клубы высшего дивизиона страны этим летом.

Единственным игроком «Манчестер Юнайтед» в списке стал 35-летний нападающий Златан Ибрагимович.

В минувшем сезоне швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 36-ти встречах. В апреле форвард получил травму крестообразных связок и пропустил остаток сезона. Ибрагимович стал игроком «Юнайтед» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

По итогам сезона команда Жозе Моуринью одержала победу в Кубке Лиги и Лиге Европы. В чемпионате «красные дьяволы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице.