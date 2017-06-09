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Ибрагимович получил статус свободного агента

9 июня 2017, 19:06
19

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал список футболистов, которые покинут клубы высшего дивизиона страны этим летом.

Единственным игроком «Манчестер Юнайтед» в списке стал 35-летний нападающий Златан Ибрагимович.

В минувшем сезоне швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 36-ти встречах. В апреле форвард получил травму крестообразных связок и пропустил остаток сезона. Ибрагимович стал игроком «Юнайтед» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

По итогам сезона команда Жозе Моуринью одержала победу в Кубке Лиги и Лиге Европы. В чемпионате «красные дьяволы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: АПЛ
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (19)
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dddolphin
1497024995
Айда в ЦСКА!))
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dok66
1497025039
Ожидаемо
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Томь вперёд
1497026084
Что-то мне подсказывает, что Златан ещё не сказал последнего слова! Здоровья и удачи!
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абжора
1497027315
Не везёт с ЛЧ.
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sidul1
1497027353
украсил бы наш чемпионат
Ответить
razory
1497028163
В Зенит его надо
Ответить
bset
1497031161
Ибрагимович еще Чемпионат России не выигрывал)
Ответить
SPARTAK M222222222
1497031453
К нам в Спартак едет:D
Ответить
MrVanes-Zenit
1497032920
Статистика просто бешеная 35 лет человеку, а даст фору кому угодно!
Ответить
ItalianFootball
1497078735
В Китае и на костылях на поле рулить будет - удачи)
Ответить
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