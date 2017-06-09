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    Ибрагимович получил статус свободного агента

    Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал список футболистов, которые покинут клубы высшего дивизиона страны этим летом.

    Единственным игроком «Манчестер Юнайтед» в списке стал 35-летний нападающий Златан Ибрагимович.

    В минувшем сезоне швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 36-ти встречах. В апреле форвард получил травму крестообразных связок и пропустил остаток сезона. Ибрагимович стал игроком «Юнайтед» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

    По итогам сезона команда Жозе Моуринью одержала победу в Кубке Лиги и Лиге Европы. В чемпионате «красные дьяволы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

    Источник: АПЛ

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    09.06.2017 19:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 июня 2017, 10:12

      В Китае и на костылях на поле рулить будет - удачи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 10 июня 2017, 00:32

      Мдааа, футбол без Ибрагимовича- как без алкогольная водка(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 9 июня 2017, 22:45

      в Ростов его )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 9 июня 2017, 21:38

      Или Россия или Милан !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 9 июня 2017, 21:28

      Статистика просто бешеная
      35 лет человеку, а даст фору кому угодно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 9 июня 2017, 21:04

      К нам в Спартак едет:D

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > SPARTAK M222222222 9 июня 2017, 21:05

      аха щас вторую себе сломает еще

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2017, 20:59

      Ибрагимович еще Чемпионат России не выигрывал)

      4
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > bset 9 июня 2017, 21:38

      Ща Манчини подсуетится) и выйграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      razory 9 июня 2017, 20:09

      В Зенит его надо

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > razory 9 июня 2017, 21:06

      зенит в пердив надо

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2017, 20:04

      не понимаю МЮ

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval > Garrincha58 9 июня 2017, 21:00

      35-летний игрок с огромной зарплатой и травмой на 9 месяцов

      4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2017, 19:55

      украсил бы наш чемпионат

      2
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