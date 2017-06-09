Вратарь Сослан Джанаев покинул «Ростов», за который выступал на протяжении последних трех лет. В составе донского клуба он стал серебряным призером РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов за «Ростов».

«Мы желаем Сослану удачи в дальнейшей карьере. Спасибо тебе за все!» – говорится в обращении клуба к футболисту.

Сам Сослан Джанаев признал, что считает время, проведенное в составе «Ростова», самым ярким в своей карьере.

«За 3 года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти 3 года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в Ростове, не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК «Ростов»!!! Особенно благодарен нашим болельщикам, которые после побед и обидных поражений всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость «Олимп-2»!!! Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу, за то что воспитали команду МУЖИКОВ!!! Спасибо персоналу, за Ваш труд, Вы лучшие. Часть меня, всегда останется здесь!!! Удачи, «Ростов»!» – сказал Джанаев.