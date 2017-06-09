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    Джанаев покинул «Ростов»

    Вратарь Сослан Джанаев покинул «Ростов», за который выступал на протяжении последних трех лет. В составе донского клуба он стал серебряным призером РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов за «Ростов».

    «Мы желаем Сослану удачи в дальнейшей карьере. Спасибо тебе за все!» – говорится в обращении клуба к футболисту.

    Сам Сослан Джанаев признал, что считает время, проведенное в составе «Ростова», самым ярким в своей карьере.

    «За 3 года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти 3 года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в Ростове, не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК «Ростов»!!! Особенно благодарен нашим болельщикам, которые после побед и обидных поражений всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость «Олимп-2»!!! Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу, за то что воспитали команду МУЖИКОВ!!! Спасибо персоналу, за Ваш труд, Вы лучшие. Часть меня, всегда останется здесь!!! Удачи, «Ростов»!» – сказал Джанаев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    09.06.2017 10:32
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    Комментарии13
    ...
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      Рейтинг: +130

      Бульба 9 июня 2017, 18:49

      Сослан молодчик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 14:15

      Дааа ... , был мужицкий клуб . Да весь вышел . ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 9 июня 2017, 12:29

      Ростов топят и крысы бегут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2017, 12:07

      До свиданья Ростов, до свида-а-нья...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 9 июня 2017, 11:53

      Клуб, за который переживала вся страна, распадается на глазах. Жаль....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -45

      stream15 > marslond 9 июня 2017, 12:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну, вся страна за него не переживала, понимали, что это одноразовый выброс.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 9 июня 2017, 11:48

      Спасибо, МУЖИКИ!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 9 июня 2017, 10:49

      Такими темпами через годок-другой придется наблюдать Ростов в ФНЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 июня 2017, 10:46

      ща за бекиечем многие уйдут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 июня 2017, 10:40

      Жаль

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 9 июня 2017, 10:39

      Удачи Сослан. Хотя тебе смысл уходить?

      4
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