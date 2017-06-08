Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората: «Я был бы психом, если бы ушел из «Реала»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората заявил, что не планирует покидать мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

    Действующий контракт 24-летнего испанца с командой рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

    «Хочу биться за свое место в основном составе. Я был бы психом, если бы ушел из «Реала». Мне хочется играть и быть важной частью команды.

    Трудно представить мое возвращение в Италию, хоть мой опыт игры в Серии А и был невероятным. Я бы хотел остаться в «Реале». Единственный клуб для меня в Италии – «Ювентус», – сказал Мората.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 9 июня 2017, 05:04

      Ну и правильно, всё-таки РЕАЛ - лучший клуб мира, а место в таком клубе хоть и надо доказывать, но ты остаёшься в истории, которую клуб уже творит 2 года подряд!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 8 июня 2017, 22:07

      Арсенал в свое время хотел его купить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 19:31

      А для карьеры было бы лучше уйти ,пока в Реале есть Бензема Альваро будет вторым выбором, но если его это устраивает ,то пусть остается ,это его дело ( я думаю в Англии например в Ман.Юнайтед он бы сумел себя реализовать на 100 %).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 19:07

      Да ты не псих ! Поэтому и уважаем !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11