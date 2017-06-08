Мората: «Я был бы психом, если бы ушел из «Реала»

Нападающий «Реала» Альваро Мората заявил, что не планирует покидать мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

Действующий контракт 24-летнего испанца с командой рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

«Хочу биться за свое место в основном составе. Я был бы психом, если бы ушел из «Реала». Мне хочется играть и быть важной частью команды.

Трудно представить мое возвращение в Италию, хоть мой опыт игры в Серии А и был невероятным. Я бы хотел остаться в «Реале». Единственный клуб для меня в Италии – «Ювентус», – сказал Мората.