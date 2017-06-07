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    Ловчев считает, что Данни стоило бы закончить карьеру в московском «Динамо»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о бывшем полузащитнике «Зенита» Данни. Напомним, у португальца закончился контракт и он стал свободным агентом.

    – И пару слов про Данни. Девять лет в «Зените». Но все когда-нибудь заканчивается.

    – Очень достойный человек и очень приличный игрок. К примеру, Паршивлюк получил такую же травму, как и Данни, и после этого карьера пошла по нисходящей. А Данни три раза получал такую травму и трижды возвращался на свой уровень. Потому что сильно любит футбол. Да и Россию любит, никогда плохого слова про нашу страну не сказал. Но годы идут, тут ничего не поделаешь.

    Данни очень хорошую карьеру сделал в России. Ведь когда в «Динамо» привезли кучу португальцев, Данни там был двенадцатым. А потом они остались вдвоем с Дерлеем, и он заблистал, стал лидером «Динамо». И было бы красиво, если б Данни завершил карьеру в «Динамо». Наколка в виде буквы «Д» у него осталась и на теле, и в душе.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.06.2017 16:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 7 июня 2017, 19:56

      Хотелось бы увидеть его у нас, хороший игрок, всегда нравился мне, и закончить карьеру как Люк тоже мог бы у нас!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 19:22

      Наколка Д - это хорошо . Но Зенит для него стал родным клубом .

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 7 июня 2017, 17:33

      в фнл

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 17:03

      Данни без клуба не останется

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июня 2017, 16:55

      ловчев считает...,бубнов думает.... эти фамилии уже резь в глазах вызывают...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:50

      Данни и без тебя разберётся,
      Обойдётся,
      А кое кто без него может и обо....

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 16:43

      Думаю, Данни и сам прекрасно разберется, где ему заканчивать карьеру. Но, вот, положа руку на сердце, хотелось бы чтобы он и дальше играл и радовал нас своими красивыми голами и великолепной игрой в целом. Неординарный игрок. Таких в нашем Чемпионате немного.

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