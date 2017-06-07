Ловчев считает, что Данни стоило бы закончить карьеру в московском «Динамо»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о бывшем полузащитнике «Зенита» Данни. Напомним, у португальца закончился контракт и он стал свободным агентом.

– И пару слов про Данни. Девять лет в «Зените». Но все когда-нибудь заканчивается.

– Очень достойный человек и очень приличный игрок. К примеру, Паршивлюк получил такую же травму, как и Данни, и после этого карьера пошла по нисходящей. А Данни три раза получал такую травму и трижды возвращался на свой уровень. Потому что сильно любит футбол. Да и Россию любит, никогда плохого слова про нашу страну не сказал. Но годы идут, тут ничего не поделаешь.

Данни очень хорошую карьеру сделал в России. Ведь когда в «Динамо» привезли кучу португальцев, Данни там был двенадцатым. А потом они остались вдвоем с Дерлеем, и он заблистал, стал лидером «Динамо». И было бы красиво, если б Данни завершил карьеру в «Динамо». Наколка в виде буквы «Д» у него осталась и на теле, и в душе.