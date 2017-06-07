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  • Ловчев считает, что Данни стоило бы закончить карьеру в московском «Динамо»

Ловчев считает, что Данни стоило бы закончить карьеру в московском «Динамо»

7 июня 2017, 16:36
7

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о бывшем полузащитнике «Зенита» Данни. Напомним, у португальца закончился контракт и он стал свободным агентом.

– И пару слов про Данни. Девять лет в «Зените». Но все когда-нибудь заканчивается.

– Очень достойный человек и очень приличный игрок. К примеру, Паршивлюк получил такую же травму, как и Данни, и после этого карьера пошла по нисходящей. А Данни три раза получал такую травму и трижды возвращался на свой уровень. Потому что сильно любит футбол. Да и Россию любит, никогда плохого слова про нашу страну не сказал. Но годы идут, тут ничего не поделаешь.

Данни очень хорошую карьеру сделал в России. Ведь когда в «Динамо» привезли кучу португальцев, Данни там был двенадцатым. А потом они остались вдвоем с Дерлеем, и он заблистал, стал лидером «Динамо». И было бы красиво, если б Данни завершил карьеру в «Динамо». Наколка в виде буквы «Д» у него осталась и на теле, и в душе.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Данни Паршивлюк Сергей Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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oyabun
1496843026
Думаю, Данни и сам прекрасно разберется, где ему заканчивать карьеру. Но, вот, положа руку на сердце, хотелось бы чтобы он и дальше играл и радовал нас своими красивыми голами и великолепной игрой в целом. Неординарный игрок. Таких в нашем Чемпионате немного.
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subbotaspartak
1496843447
Данни и без тебя разберётся, Обойдётся, А кое кто без него может и обо....
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84aivengo
1496843754
ловчев считает...,бубнов думает.... эти фамилии уже резь в глазах вызывают...
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Mahone
1496844197
Данни без клуба не останется
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bayern06
1496846038
в фнл
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dok66
1496852534
Наколка Д - это хорошо . Но Зенит для него стал родным клубом .
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denisrebrikov
1496854599
Хотелось бы увидеть его у нас, хороший игрок, всегда нравился мне, и закончить карьеру как Люк тоже мог бы у нас!
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