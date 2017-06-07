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    Кришито: «Причина, по которой я хочу уйти из «Зенита» – только семейная»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что хочет покинуть питерский клуб. По словам футболиста, подобное решение не связано с результатами сине-бело-голубых.

    — Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию. Для меня это сейчас в приоритете.

    — Когда вы всерьез задумались об уходе из «Зенита»?

    — Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

    — Ваше решение связано с его итогами? «Зенит» второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.

    — Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина — только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

    30-летний Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    07.06.2017 13:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 20:01

      Отличный бек, но время берет своё.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 7 июня 2017, 17:31

      Спасибо! и дорогу молодым.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:26

      Удачи в Италии!!!!!!!! Игрок хороший!!!!Жаль потеряли отличного игрока

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 15:19

      Кришито найдет себе применение и в Италии ! Не сомневаюсь !

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 7 июня 2017, 15:07

      Хороший футболист. Это конечно потеря для Зенита. Левых российских хороших защитников пока нет. Это будет проблема .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 7 июня 2017, 14:37

      Всё правильно, семья должна стоять на первом месте. Удачи.

      6
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 июня 2017, 13:59

      Не случайно ли Манчини ему родственник, притом нежелательный?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Poleteli 7 июня 2017, 13:56

      Чую, что "семейные обстоятельства" приведут его в московский арарат

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      westminster1 7 июня 2017, 13:41

      Нико, Данни.. Если еще и Миммо уйдет, будет совсем печально. Конец эпохи..

      5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > westminster1 7 июня 2017, 14:54

      Зато начало новой эпохи будет, с Нобоа Цалаговым Ткачевым Кокориным и Юсуповым.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Dgad 7 июня 2017, 16:14

      это анти-эпоха эпоха развала как команды и превращение в топового середняка

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 13:35

      Спасибо тебе за все, ты был одним из лучших.

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Stavropolets 7 июня 2017, 13:44

      Среди хучших))))

      0
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