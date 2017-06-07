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  • Кришито: «Причина, по которой я хочу уйти из «Зенита» – только семейная»

Кришито: «Причина, по которой я хочу уйти из «Зенита» – только семейная»

7 июня 2017, 13:19
29

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что хочет покинуть питерский клуб. По словам футболиста, подобное решение не связано с результатами сине-бело-голубых.

— Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию. Для меня это сейчас в приоритете.

— Когда вы всерьез задумались об уходе из «Зенита»?

— Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

— Ваше решение связано с его итогами? «Зенит» второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.

— Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина — только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

30-летний Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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neveldomha
1496831121
Прощай, Мимо. Футбол - это все таки не армия. Право выбора за тобой.
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Stavropolets
1496831756
Спасибо тебе за все, ты был одним из лучших.
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westminster1
1496832081
Нико, Данни.. Если еще и Миммо уйдет, будет совсем печально. Конец эпохи..
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Poleteli
1496833012
Чую, что "семейные обстоятельства" приведут его в московский арарат
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порт
1496835436
Всё правильно, семья должна стоять на первом месте. Удачи.
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raritet
1496837241
Хороший футболист. Это конечно потеря для Зенита. Левых российских хороших защитников пока нет. Это будет проблема .
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dok66
1496837973
Кришито найдет себе применение и в Италии ! Не сомневаюсь !
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Mahone
1496838399
Удачи в Италии!!!!!!!! Игрок хороший!!!!Жаль потеряли отличного игрока
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dyema
1496845878
Спасибо! и дорогу молодым.......
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paracetamol
1496854905
Отличный бек, но время берет своё.
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