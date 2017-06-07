Кришито: «Причина, по которой я хочу уйти из «Зенита» – только семейная»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подтвердил, что хочет покинуть питерский клуб. По словам футболиста, подобное решение не связано с результатами сине-бело-голубых.

— Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию. Для меня это сейчас в приоритете.

— Когда вы всерьез задумались об уходе из «Зенита»?

— Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

— Ваше решение связано с его итогами? «Зенит» второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.

— Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина — только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

30-летний Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.