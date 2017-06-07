«Шальке-04» выставит Коноплянку на трансфер

В «Шальке-04» не рассчитывают в следующем сезоне на украинского нападающего Евгения Коноплянку, сообщает WAZ. В ближайшее время футболист будет выставлен на трансфер. Он перешел прошлым летом из «Севильи» за 15 миллионов евро. За такую же сумму немцы рассчитывают и продать его.

Напомним, что Коноплянка находится в конфликте с руководством гельзенкирхенцев. Он был оштрафован за критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

В прошедшем сезоне украинец сыграл в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил один мяч.