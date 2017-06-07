Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шальке-04» выставит Коноплянку на трансфер

    В «Шальке-04» не рассчитывают в следующем сезоне на украинского нападающего Евгения Коноплянку, сообщает WAZ. В ближайшее время футболист будет выставлен на трансфер. Он перешел прошлым летом из «Севильи» за 15 миллионов евро. За такую же сумму немцы рассчитывают и продать его.

    Напомним, что Коноплянка находится в конфликте с руководством гельзенкирхенцев. Он был оштрафован за критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

    В прошедшем сезоне украинец сыграл в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил один мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 7 июня 2017, 10:32

      слабый игрок..только на уровне Украины он в порядке..но там чемпионат комнатный..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 7 июня 2017, 10:09

      Просто переоценен изначально был. Что русские, что украинцы перед переездом в Европу на родине считаются звёздами, а когда переезжают в серьёзные чемпионаты теряются: там надо бороться за место в составе, показывать стабильность. А эти сразу начинают ныть: тренер плохой, не доверяют и т.д. Шальке сам виноват- платить 15 млн. за него реально много, он в Севилье то ничего не показал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 7 июня 2017, 09:53

      Игрок не плохой, но...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11