«Шальке-04» выкупил права на Коноплянку за 15 миллионов

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка сообщил, что немецкий клуб выкупил на него права у «Севильи». Сумма сделки составила 15 миллионов евро.

«Это уже официально. За меня заплатили 15 миллионов евро, но лучше бы купили за 5 миллионов, но чтобы я играл и мной дорожили», – приводит слова Коноплянки FootballHub.

Напомним, что в минувшем сезоне Коноплянка выступал за «Шальке» на правах аренды. Ранее украинский форвард заявил, что намерен покинуть команду из Гельзенкирхена.