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    «Шальке-04» выкупил права на Коноплянку за 15 миллионов

    Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка сообщил, что немецкий клуб выкупил на него права у «Севильи». Сумма сделки составила 15 миллионов евро.

    «Это уже официально. За меня заплатили 15 миллионов евро, но лучше бы купили за 5 миллионов, но чтобы я играл и мной дорожили», – приводит слова Коноплянки FootballHub.

    Напомним, что в минувшем сезоне Коноплянка выступал за «Шальке» на правах аренды. Ранее украинский форвард заявил, что намерен покинуть команду из Гельзенкирхена.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2017 00:28
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 июня 2017, 10:35

      лучше канапли на 15 млн купить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 июня 2017, 05:13

      Пусть теперь грядки копает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 июня 2017, 01:03

      канапелька.. Шальке открывает Dragstore?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > кошмарик 15 июня 2017, 11:19

      От слова ДРАГ?) гонка такая есть или переводя на русский язык - бремя/обуза...

      0
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