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    Паршивлюк: «Интерес «Ростова», «Локомотива» и «Динамо»? Не в курсе. Сам жду новостей»

    Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов российской Премьер-лиги.

    Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Ростов», «Локомотив» и «Динамо».

    – Появилась информация, что вами интересуются «Ростов», «Динамо» и «Локомотив». Можете подтвердить?

    – Не в курсе. Сам жду новостей.

    – По «Анжи» ясность есть?

    – Не могу ничего сказать.

    В минувшем сезоне чемпионата России Паршивлюк провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 16:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 19:01

      Может в Динамо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 6 июня 2017, 16:39

      Так зайди на бомбардир, будешь первым в курсе всего))

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