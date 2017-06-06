Паршивлюк: «Интерес «Ростова», «Локомотива» и «Динамо»? Не в курсе. Сам жду новостей»

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов российской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Ростов», «Локомотив» и «Динамо».
– Появилась информация, что вами интересуются «Ростов», «Динамо» и «Локомотив». Можете подтвердить?
– Не в курсе. Сам жду новостей.
– По «Анжи» ясность есть?
– Не могу ничего сказать.
В минувшем сезоне чемпионата России Паршивлюк провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Источник: «Спорт-Экспресс»