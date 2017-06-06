Терентьев: «Радимов, Аршавин и Быстров всегда были для меня идолами»

Защитник Денис Терентьев поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в «Зенит». Напомним, ранее россиянин подписал с петербургским клубом контракт на три года.

«Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с семи лет занимался в зенитовской школе «Смена». Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами. Останусь единственным воспитанником в составе клуба? Да, получается так. Когда приходил в «Смену», то и не представлял, как может сложиться.

Переговоры получились быстрыми. За два дня все решилось. В первый день мне рассказали об интересе «Зенита», а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты», — сказал Терентьев.