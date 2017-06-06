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    Терентьев: «Радимов, Аршавин и Быстров всегда были для меня идолами»

    Защитник Денис Терентьев поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в «Зенит». Напомним, ранее россиянин подписал с петербургским клубом контракт на три года.

    «Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с семи лет занимался в зенитовской школе «Смена». Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами. Останусь единственным воспитанником в составе клуба? Да, получается так. Когда приходил в «Смену», то и не представлял, как может сложиться.

    Переговоры получились быстрыми. За два дня все решилось. В первый день мне рассказали об интересе «Зенита», а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты», — сказал Терентьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 13:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:16

      Удачи тебе парень,заиграй в клубе ,а не всякие итальяшки не нужные своим

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 14:32

      Вернуться в родной город , где родные , родственники , друзья , знакомые - всегда хорошо ! Сезон покажет - так ли это было хорошо !

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 июня 2017, 14:24

      Тереньтьев- идолопоклонник!

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