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    «Амкар» взял на просмотр защитника «Факела»

    Защитник «Факела» Георгий Бурнаш пройдет летние сборы в составе «Амкара».

    «Ожидается, что в нынешнее межсезонье «Амкар» будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны. Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат», – заявил источник.

    23-летний воспитанник «Локомотива» провел в прошедшем сезоне 26 матчей в первенстве ФНЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2017 11:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 июня 2017, 20:21

      Весь клуб расхитили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 16:33

      Джикию продали за недешево . . Теперь нужны новые звездочки на продажу .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > dok66 7 июня 2017, 06:22

      Полноценная замена Джикии нужна, а не звездочка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Shaft 6 июня 2017, 12:41

      Что-то разбирают состав по частям. Опять обновление, опять провал старта сезона и опять борьба за 10 место в сливных матчах со всякими Крыльями и пр.

      0
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