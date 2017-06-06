«Амкар» взял на просмотр защитника «Факела»

Защитник «Факела» Георгий Бурнаш пройдет летние сборы в составе «Амкара».

«Ожидается, что в нынешнее межсезонье «Амкар» будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны. Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат», – заявил источник.

23-летний воспитанник «Локомотива» провел в прошедшем сезоне 26 матчей в первенстве ФНЛ.