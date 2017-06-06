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    «РБ Лейпциг» отказался от идеи продажи Форсберга

    Руководство «РБ Лейпцига» выступило против продажи нападающего Эмиля Форсберга этим летом.

    «Мы не будем продавать летом ключевого футболиста нашей команды. Это рождественские желания летом.

    Сейчас уже есть соглашение с ним и его представителем на счет контракта. О другом речь не идет», – заявил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник.

    В прошедшем сезоне Форсберг сыграл 30 матчей за свою команду, забив в них восемь голов и отдав 19 результативных передач. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года.

    Источник: Bild

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    06.06.2017 07:59
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