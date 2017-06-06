Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пепе: «Не понимаю, по каким причинам перестал играть»

    Защитник «Реала» Пепе до сих пор не понимает причин, по которым он лишился сначала игровой практики в Мадриде, а затем и вовсе покинул клуб.

    «Я не хочу кого-то винить в своем уходе из «Реала». Зидан добился хороших результатов с командой. Но есть вещи, которые я понять не могу.

    Например, я не понимаю, по каким причинам перестал играть. Я не прощался с командой, все знали, что я ухожу», – приводит COPE слова Пепе.

    В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 13 матчах в составе «Реала», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 6 июня 2017, 10:53

      Пепе же тупой гопник, вот и не понимает. Его не на поле выпускать, а в подвале закрыть надо лет на 10 и кормить говном за конченные поступки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > xColaz 6 июня 2017, 10:58

      Конченые поступки +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 6 июня 2017, 09:58

      Заднеприводному пожалуйся,он поможет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 6 июня 2017, 09:50

      Старость не радость , Зидан видимо видит молодых в составе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 июня 2017, 08:21

      Пепе уже 34 и мне кажется что Зидан правильно дал место в составе молодому Варану, он тоже хорош в защите.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11