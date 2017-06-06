Пепе: «Не понимаю, по каким причинам перестал играть»

Защитник «Реала» Пепе до сих пор не понимает причин, по которым он лишился сначала игровой практики в Мадриде, а затем и вовсе покинул клуб.

«Я не хочу кого-то винить в своем уходе из «Реала». Зидан добился хороших результатов с командой. Но есть вещи, которые я понять не могу.

Например, я не понимаю, по каким причинам перестал играть. Я не прощался с командой, все знали, что я ухожу», – приводит COPE слова Пепе.

В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 13 матчах в составе «Реала», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.