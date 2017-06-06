В «Лацио» ждут решения Бильи о продлении контракта

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал подробности переговоров с капитаном команды Лукасом Бильей о продлении контракта. По его словам, аргентинец примет решение после выступления в составе национальной команды.

«В данный момент могу сказать, что переговоры продолжаются. Я разговаривал с Лукасом до того, как он уехал. Сейчас он в сборной и сделает там все от него зависящее. Клуб в постоянном контакте с ним и его представителями. Он является нашим капитаном, и тренер клуба думает о нем то же самое, что и болельщики.

Для нас будет честью, если Лукас продолжит выступать в составе «Лацио», с капитанской повязкой на рукаве. Все решения будут приняты им после матчей за сборную Аргентины», – сказал Индзаги.

Стоит отметить, что Билья может оказаться в «Милане». Россонери предложили за аргентинца 21 миллион евро плюс бонусы на сумму в четыре миллиона.