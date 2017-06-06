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    В «Лацио» ждут решения Бильи о продлении контракта

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал подробности переговоров с капитаном команды Лукасом Бильей о продлении контракта. По его словам, аргентинец примет решение после выступления в составе национальной команды.

    «В данный момент могу сказать, что переговоры продолжаются. Я разговаривал с Лукасом до того, как он уехал. Сейчас он в сборной и сделает там все от него зависящее. Клуб в постоянном контакте с ним и его представителями. Он является нашим капитаном, и тренер клуба думает о нем то же самое, что и болельщики.

    Для нас будет честью, если Лукас продолжит выступать в составе «Лацио», с капитанской повязкой на рукаве. Все решения будут приняты им после матчей за сборную Аргентины», – сказал Индзаги.

    Стоит отметить, что Билья может оказаться в «Милане». Россонери предложили за аргентинца 21 миллион евро плюс бонусы на сумму в четыре миллиона.

    Источник: Goal.com

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    06.06.2017 07:04
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