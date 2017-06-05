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Терентьев стал игроком «Зенита»

5 июня 2017, 19:23
13

Защитник «Ростова» Денис Терентьев стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт донского клуба, стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего россиянина.

«Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал Терентьев.

Напомним, Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провел за желто-синих в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Терентьев Денис
Комментарии (13)
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Serjoga
1496679903
Это для Ростова не большая потеря! А вот зачем он Зениту?
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Путник 13
1496679903
У нас нет быстрых атакующих игроков ...особенно нет бьющих ..
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paracetamol
1496679923
Зачем?
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shinnik
1496680350
Бл. Склад забытых вещей из Ростова.. Что вы делаете,или вы Ростову-делаете.. ?Тогда за что..? Кто-то оСарсанел..
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порт
1496680379
А что с Ростовом? Распродажа?
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Тазит
1496680562
Это чтоб Новосельцеву скучно​ небыло?
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kanaev9
1496681208
Офигенно крутые приобретения!Кто это хоть Терентьев?
Ответить
kanaev9
1496681341
Это Манчини лично попросил купить!Он давно следил за Терентьевым!
Ответить
hmelarj
1496681522
Ростов снимается?
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docndoc
1496684927
Чо, газу в стране завались.. скупят хоть пять составов себе и шлифовальщикам скамеек зарплату будут платить, страна не обеднеет епта. Как пылесосы всё под себя гребут, кровососы. Жаба за Нобоа меня давит аж до усрачки
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