Защитник «Ростова» Денис Терентьев стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт донского клуба, стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего россиянина.

«Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал Терентьев.

Напомним, Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провел за желто-синих в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.