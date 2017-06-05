Чо, газу в стране завались.. скупят хоть пять составов себе и шлифовальщикам скамеек зарплату будут платить, страна не обеднеет епта. Как пылесосы всё под себя гребут, кровососы. Жаба за Нобоа меня давит аж до усрачки
Защитник «Ростова» Денис Терентьев стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт донского клуба, стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего россиянина.
«Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал Терентьев.
Напомним, Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провел за желто-синих в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.