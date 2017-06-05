Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терентьев стал игроком «Зенита»

    Защитник «Ростова» Денис Терентьев стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт донского клуба, стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего россиянина.

    «Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал Терентьев.

    Напомним, Терентьев выступал за «Ростов» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провел за желто-синих в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 5 июня 2017, 20:48

      Чо, газу в стране завались.. скупят хоть пять составов себе и шлифовальщикам скамеек зарплату будут платить, страна не обеднеет епта. Как пылесосы всё под себя гребут, кровососы. Жаба за Нобоа меня давит аж до усрачки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 5 июня 2017, 19:52

      Ростов снимается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      kanaev9 5 июня 2017, 19:49

      Это Манчини лично попросил купить!Он давно следил за Терентьевым!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      kanaev9 5 июня 2017, 19:46

      Офигенно крутые приобретения!Кто это хоть Терентьев?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 5 июня 2017, 19:36

      Это чтоб Новосельцеву скучно​ небыло?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 5 июня 2017, 19:32

      А что с Ростовом? Распродажа?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Danpos > порт 5 июня 2017, 19:35

      Смерть

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > порт 5 июня 2017, 19:53

      Финансирования нет, вот и весь ответ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2017, 19:32

      Бл.
      Склад забытых вещей из Ростова..
      Что вы делаете,или вы Ростову-делаете..
      ?Тогда за что..?
      Кто-то оСарсанел..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 19:25

      Зачем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июня 2017, 19:25

      Это для Ростова не большая потеря! А вот зачем он Зениту?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Serjoga 5 июня 2017, 19:34

      для скамейки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 5 июня 2017, 19:25

      У нас нет быстрых атакующих игроков ...особенно нет бьющих ..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11