«Барселона» хочет поторопить Деулофеу с принятием решения

Руководство «Барселоны» планирует надавить на нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу, чтобы получить окончательный ответ относительно его будущего, сообщает Mundo Deportivo. 30 июня заканчивается срок, когда каталонский клуб сможет заплатить британцам за футболиста сборной Испании 12 миллионов евро и выкупить его трансфер.

Сейчас 23-летний футболист находится в расположении сборной Испании. По его словам, это забирает всю его концентрацию в данный момент. Испании предстоит товарищеский матч с Колумбией (7 июня) и встреча с Македонией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (11 июня).