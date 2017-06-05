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    В УПЛ рассчитывают найти компромисс по проведению матчей в Мариуполе

    Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий уверен, что в ближайшее время будет найден компромисс по вопросу проведения матчей в Мариуполе, где базируется новичок лиги «Ильичевец».

    «Мариуполь заверил по поводу максимальных норм безопасности проведения матчей, а также визита делегаций футбольных клубов в город. Они гарантируют безопасность. Как показали выступления «Ильичевца» в Первой лиге, матчи там проходили на высоком уровне и без эксцессов.

    Я не думаю, что дело может дойти до каких-то кардинальных мер, например, технических поражений, компромисс будет найден. Не может быть такого, чтобы где-то играть, а где-то – не играть. Для того мы проводим соревнования, чтобы футбол на стадионах смотрело максимальное количество людей», – сказал Дикий.

    Напомним, что представители киевского «Динамо» и «Карпат» высказались против проведения матчей в Мариуполе в следующем сезоне.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    05.06.2017 06:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 июля 2017, 16:27

      А чего они там боятся? ДНР/ЛНР наезжать не будут, глупо. Своих нациков боятся?

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:38

      У них даже директор Упл дикий.
      Хотя у нас - Мудко.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 5 июня 2017, 07:29

      Бардак. закрывайте этот УПЛ.

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