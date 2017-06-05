В УПЛ рассчитывают найти компромисс по проведению матчей в Мариуполе

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий уверен, что в ближайшее время будет найден компромисс по вопросу проведения матчей в Мариуполе, где базируется новичок лиги «Ильичевец».

«Мариуполь заверил по поводу максимальных норм безопасности проведения матчей, а также визита делегаций футбольных клубов в город. Они гарантируют безопасность. Как показали выступления «Ильичевца» в Первой лиге, матчи там проходили на высоком уровне и без эксцессов.

Я не думаю, что дело может дойти до каких-то кардинальных мер, например, технических поражений, компромисс будет найден. Не может быть такого, чтобы где-то играть, а где-то – не играть. Для того мы проводим соревнования, чтобы футбол на стадионах смотрело максимальное количество людей», – сказал Дикий.

Напомним, что представители киевского «Динамо» и «Карпат» высказались против проведения матчей в Мариуполе в следующем сезоне.