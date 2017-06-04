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    Асенсио: «Мог ли представить, что достигну таких высот? Нет, никогда»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, ставший автором одного из голов в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), поделился эмоциями от победной встречи.

    «Мы были сплоченными. Игра, которую показал «Реал» во втором тайме и стала ключом к победе. Мы работаем вместе, мы доверяем друг другу. Мог ли представить, что достигну таких высот? Нет, никогда. Очень доволен тем, как сложился этот год и для меня, и для команды», – сказал игрок.

    Напомним, ранее «Реал» одержал победу в Примере.

    Источник: Marca

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    04.06.2017 10:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 4 июня 2017, 11:02

      Жалко Буффона

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Bekmankek 4 июня 2017, 11:33

      Почему всем жалко Буффона? Жалко ли вам Тотти? Он вообще в финалах не играл! Человек выбрал свою команду и грант за неё. Играет замечательно! Что ещё нужно? Кубок? Чтобы стать легендой кубки не нужны и наоборот. Вон третий вратарь Реала уже 2 точно выиграл, легенда?

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