Асенсио: «Мог ли представить, что достигну таких высот? Нет, никогда»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, ставший автором одного из голов в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1), поделился эмоциями от победной встречи.

«Мы были сплоченными. Игра, которую показал «Реал» во втором тайме и стала ключом к победе. Мы работаем вместе, мы доверяем друг другу. Мог ли представить, что достигну таких высот? Нет, никогда. Очень доволен тем, как сложился этот год и для меня, и для команды», – сказал игрок.

Напомним, ранее «Реал» одержал победу в Примере.