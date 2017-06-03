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    Вагнер Лав выиграл гонку бомбардиров в Суперлиге, Это’О занял третье место

    Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, защищающий ныне цвета «Аланьяспора», завоевал титул лучшего бомбардира турецкой Суперлиги, забив 23 гола (семь – с пенальти) в 28-ми матчах. На втором месте расположился форвард «Бешикташа» Дженк Тосун, проведший 33 поединка и отличившийся 20 раз (шесть – с пенальти). Замкнул тройку бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О («Антальяспор»), записав в свой актив 18 мячей (три – с пенальти) в 30-ти встречах.

    Форвард «Кайсериспора» Веллитон, выступавший в свое время за «Спартак», сыграл 28 матчей и записал на свой счет 12 голов, став в итоге девятым в бомбардирской гонке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 20:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 июня 2017, 15:07

      Это`О номер один,жаль что не остался в России(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 июня 2017, 23:17

      Вагнер - Супер. Гинер вернул бы его хоть на сезон. Молодёжь подучить

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 3 июня 2017, 21:20

      У Это'О не плохая стата..)

      0
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