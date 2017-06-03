Вагнер Лав выиграл гонку бомбардиров в Суперлиге, Это’О занял третье место

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, защищающий ныне цвета «Аланьяспора», завоевал титул лучшего бомбардира турецкой Суперлиги, забив 23 гола (семь – с пенальти) в 28-ми матчах. На втором месте расположился форвард «Бешикташа» Дженк Тосун, проведший 33 поединка и отличившийся 20 раз (шесть – с пенальти). Замкнул тройку бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О («Антальяспор»), записав в свой актив 18 мячей (три – с пенальти) в 30-ти встречах.

Форвард «Кайсериспора» Веллитон, выступавший в свое время за «Спартак», сыграл 28 матчей и записал на свой счет 12 голов, став в итоге девятым в бомбардирской гонке.