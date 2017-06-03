Алвес может перебраться в АПЛ

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес через год может покинуть Турин на правах свободного агента. Бразилец входит в интересы трех английских клубов. Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

В текущем сезоне Алвес провел 19 матчей в Серии А, в которых стал автором двух голов и одной результативной передачей. Напомним, что бразилец сыграет в финале Лиги чемпионов в Кардиффе в субботу, 3 июня против «Реала».

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