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    Алвес может перебраться в АПЛ

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес через год может покинуть Турин на правах свободного агента. Бразилец входит в интересы трех английских клубов. Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

    В текущем сезоне Алвес провел 19 матчей в Серии А, в которых стал автором двух голов и одной результативной передачей. Напомним, что бразилец сыграет в финале Лиги чемпионов в Кардиффе в субботу, 3 июня против «Реала».

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Daily Mail

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    03.06.2017 08:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 июня 2017, 22:50

      Хуже цигана этот бразильский защитник

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:26

      Выиграет ЛЧ в четвертый раз и его просто на части начнут рвать !

      0
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      Рейтинг: +547

      avera 3 июня 2017, 11:25

      Срочно в Россию. И пользу принесет любому клубу и денег заработает.

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 3 июня 2017, 10:16

      Не помешает не одному клубу , тем более как свободный агент , может ещё годик другой поиграть на уровне , да и в схему того же Челси идеально вписывается .

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 3 июня 2017, 08:56

      Ему будет 35. О каких топ-клубах может идти речь? Да закончит он скорее всего карьеру да и все.У него позиция всю бровку закрывать, сложно это будет сделать в 35-36 лет...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > egrrr 3 июня 2017, 09:50

      Протёр бы ,ты, товарищ, зеньки и оценил его выступления в ЛЧ.

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      Рейтинг: +997

      egrrr > ItalianFootball 3 июня 2017, 10:22

      Спасибо, протер!
      Во-первых, речь про следующий год и через год
      Во-вторых, для человека, у которого аватарка серии А , стыдно не знать, что в чемпионате Италии он отыграл только в 10 матчах все 90 минут, физуха уже не та у него, чтобы быть полноценным игроком основы топ клуба

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