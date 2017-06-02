Вице-президент «Монако»: «Фалькао доказал, что не утратил свой талант»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рад, что клубу удалось продлить контракт с форвардом команды Радамелем Фалькао. По его словам, это дает задел для успехов команды в следующем сезоне.

«Я очень рад, что мы продлили контракт с Фалькао. Я всегда говорил, что он один из лучших нападающих мирового футбола. И в этом сезоне Радамель доказал, что не утратил свой талант.

Мы очень довольны, что смогли сохранить лучшего бомбардира и лидера нашей команды. После фантастического сезона это еще раз подтверждает наши амбициозные планы на будущее», – сказал Васильев.

Новое соглашение Фалькао с клубом рассчитано до лета 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции футболист записал на свой счет 21 гол в 27 матчах.