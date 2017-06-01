Самедов: «Локомотив» оставил глубокий след в моем сердце»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что переход из «Локомотива» дался ему с большим трудом, учитывая восемь лет, проведенных в составе железнодорожников.

«Восемь лет своей жизни я провел в этом клубе. Очень благодарен, я много достиг, «Локомотив» оставил глубокий след в моем сердце, я всегда буду с добротой и теплом вспоминать его. Но в прошлом был и «Спартак», клуб, который меня воспитал, в котором прошло все детство и юность, где прошел молодежную команду, дублирующий состав и потом попал в основную команду», – рассказал Самедов в интервью итальянскому изданию ITASportPress.

Напомним, что трансфер Самедова из «Локомотива» в «Спартак» состоялся в прошедшее зимнее трансферное окно.