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    Самедов: «Локомотив» оставил глубокий след в моем сердце»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что переход из «Локомотива» дался ему с большим трудом, учитывая восемь лет, проведенных в составе железнодорожников.

    «Восемь лет своей жизни я провел в этом клубе. Очень благодарен, я много достиг, «Локомотив» оставил глубокий след в моем сердце, я всегда буду с добротой и теплом вспоминать его. Но в прошлом был и «Спартак», клуб, который меня воспитал, в котором прошло все детство и юность, где прошел молодежную команду, дублирующий состав и потом попал в основную команду», – рассказал Самедов в интервью итальянскому изданию ITASportPress.

    Напомним, что трансфер Самедова из «Локомотива» в «Спартак» состоялся в прошедшее зимнее трансферное окно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 09:07
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 1 июня 2017, 16:34

      И все равно "Московская бродяжка"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 10:44

      Так любого переедь паровозом, след останется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 10:34

      3,14здабол!

      -1
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