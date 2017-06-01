Орлов считает, что Луческу поспособствовал уходу Халка из «Зенита»

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что не малую роль в продаже Халка в Китай сыграл бывший главный тренер команды из Санкт-Петербурга Мирча Луческу. По его словам, он был не нужен румынскому специалисту.

– Луческу связывал неудачи «Зенита» с уходом Халка, Витселя и Гарая.

– Открою маленькую тайну. Когда Луческу приходил, Халк еще был в команде. И Мирча сказал: «Да не держите бразильца. Пусть уезжает». Ему важно было, чтобы Халк уехал.