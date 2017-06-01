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    Орлов считает, что Луческу поспособствовал уходу Халка из «Зенита»

    Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что не малую роль в продаже Халка в Китай сыграл бывший главный тренер команды из Санкт-Петербурга Мирча Луческу. По его словам, он был не нужен румынскому специалисту.

    – Луческу связывал неудачи «Зенита» с уходом Халка, Витселя и Гарая.

    – Открою маленькую тайну. Когда Луческу приходил, Халк еще был в команде. И Мирча сказал: «Да не держите бразильца. Пусть уезжает». Ему важно было, чтобы Халк уехал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 08:31
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 13:42

      Как говорил один мой знакомый, покойник - я слишком много знал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 1 июня 2017, 13:25

      источник всех перемен в карьере халка это исключительно деньги, я уверен он и сейчас готов в любой чемпионат перейти если ему предложат больше чем сейчас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 1 июня 2017, 13:25

      Старческий маразм! Догадки идиота.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 13:11

      Идиотское мнение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 1 июня 2017, 12:39

      Правильно,что продали,пешком уже ходил.Бывший главный тренер Вилаш Боа-Остап Бендер повлиял на решение Халка.Вот и поехали гастролировать в Китай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 1 июня 2017, 12:06

      пустой треп

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 июня 2017, 12:06

      У Орлова в голове "генератор правдивых историй". Самое смешное - когда он через некоторое время про одно и то же совсем разное рассказывает.

      2
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 1 июня 2017, 11:44

      кто, блин, пишет эти новости? кому такое интересно?

      1
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 1 июня 2017, 11:33

      у орлова такая работа - комментатор. и когда ему задали вопрос, он не смог промолчать и высказал свое мнение

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 10:40

      Подсвечник что ли?

      1
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