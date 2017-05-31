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Кришито хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Италию

31 мая 2017, 18:01
11

Защитник «Зенита» Доменико Кришито выразил желание покинуть петербургский клуб и продолжить карьеру в Италии.

«В России я чувствую себя хорошо; у меня есть контракт, рассчитанный еще на один год, но я не говорил с клубом о продлении соглашения. Вместе с семьей я раздумываю о возвращении в Италию. Мне хочется вернуться туда и выступать за сборную», – приводит слова Кришито Radio Kiss Kiss.

Отметим, что 30-летний защитник уже выступал в итальянском чемпионате, где защищал цвета «Ювентуса» и «Дженоа».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (11)
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Йогурт Мэн
1496243619
часто читал такие слова от Кришито. потом писали, что он счастлив в Зените. ну что ж, покажи себя новому тренеру (а может быть) соотечественнику. проявишь себя, в сборную попадёшь. уверен ли ты, что в Италии ты нужен фаворитам и тебя возьмут в сборную? добивайся успехов и помогай добиться успехов команде в оставшийся год контракта
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Mahone
1496244236
Пусть едет,посредственный игрок,ставьт своего молодого
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Путник 13
1496245119
Россия это не Италия ..с возрастом уходит авантюризм ...игрок хороший ..
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ufos73
1496246822
За сборную!. Ахаха Какого Итальянского двора? )))
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dok66
1496247980
Уж не приходом ли Манчини это связано ?
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Жентус
1496247999
Я просто поражаюсь менеджменту Зенита. Это игрок высокого уровня, которого по факту Зениту некем заменить. И они не предлагают ему новый контракт заблаговременно. Это просто топ уровень безответственности, с таким подходом состав не наберешь.
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84aivengo
1496248368
человек заработал.. что еще ему надо ? ближе к семье и родному дому...
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paracetamol
1496256267
Пожалуй, следует отпустить. На его позиции есть собственный воспитанник Чернов.
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Бриг
1496257589
Новый сезон, новая серия
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Garrincha58
1496263082
Новосельцев тоже хочет уйти а потом говорит что не говорил такого
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