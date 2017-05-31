Кришито хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Италию

Защитник «Зенита» Доменико Кришито выразил желание покинуть петербургский клуб и продолжить карьеру в Италии.

«В России я чувствую себя хорошо; у меня есть контракт, рассчитанный еще на один год, но я не говорил с клубом о продлении соглашения. Вместе с семьей я раздумываю о возвращении в Италию. Мне хочется вернуться туда и выступать за сборную», – приводит слова Кришито Radio Kiss Kiss.

Отметим, что 30-летний защитник уже выступал в итальянском чемпионате, где защищал цвета «Ювентуса» и «Дженоа».