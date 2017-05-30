«Севилья» заинтересована в Кинтеро, которого хотят видеть в России

«Севилья» хочет заполучить полузащитника «Порту» Хуана Кинтеро, но отступные за игрока являются большим камнем преткновения.

Сумма компенсации, прописанная в контракте 24-летнего плеймейкера, оставляет 40 миллионов евро, однако, согласно источнику, «драконы» готовы начать переговоры с 10 миллионов, которые они заплатили за колумбийца «Пескаре» в 2013 году. При этом отмечается, что «рохибланкос» не желают платить такие деньги за игрока, который провел минувший сезон в аренде в «Индепендьенте».

Ранее появилась информация, что Кинтеро интересуются в России и США, но предпочтительным местом продолжения карьеры для него является все же «Севилья».