Кречетов: «Хохлов возглавит молодежную команду «Динамо», вопрос о сохранении «Динамо-2» еще не решен»

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что главный тренер второй команды Дмитрий Хохлов перейдет на работу в молодежку бело-голубых. При этом пока остается открытым вопрос о сохранении «Динамо-2».

«Как минимум будет такое изменение, что после нашего выхода в РФПЛ второй командой естественным образом будет молодежная команда и ее возглавит, разумеется, Дмитрий Валерьевич Хохлов.

Что касается того, будем ли мы сохранять третью команду, то это вопрос больше в финансовой плоскости. Он будет сейчас обсуждаться и, в первую очередь, вопрос стоит в том, что можем ли мы себе это позволить. На данный момент решения по этому поводу нет.

Калитвинцев с нами, он полностью выполнил задачу, управляет командой», – сказал Кречетов.

Напомним, «Динамо» вернулось в Премьер-лигу после сезона в ФНЛ. Хохлов ранее уже тренировал молодежную команду и два раза выигрывал с ней молодежное первенство.