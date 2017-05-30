Колосков: «Назначение Фурсенко в «Зенит» является удачным решением руководства «Газпрома»

Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора «Зенита». По мнению почетного президента РФС, при данном управленце питерский клуб начнет поступательное движение вперед.

«Я считаю, что Сергей Фурсенко очень сильный управленец. Сначала зарекомендовал себя в бизнесе, затем — как очень сильный пиарщик. У него неплохой опыт работы президентом «Зенита». Не очень удачно сложилось в Российском футбольном союзе. Однако здесь много привходящих обстоятельств. Не было, на мой взгляд, определенного доверия от его коллег по линии спорта — наших кураторов. Ну и потом, он в большей степени сконцентрировался на пропаганде своей деятельности, нежели на конкретной работе. На мой взгляд, этот перекос и сказался отрицательно.

В то же время отрицательный опыт — тоже опыт. Нужно сделать правильные выводы из того периода деятельности. Ну а в целом я считаю, что это удачное решение руководства «Газпрома», поскольку руководить «Зенитом» поставлен энергичный человек, любящий футбол, который у него не в обузе, а в радости и в удовольствии. У меня есть ощущение, что при Сергее Александровиче будет значительный прогресс и развитие своего клуба», – заявил Колосков.

Ранее Фурсенко отметил, что «Зенит» проведет агрессивную трансферную кампанию.