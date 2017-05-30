Сауль: «Уход Гризманна? Один футболист не может быть важнее всей команды»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал возможный уход из команды нападающего Антуана Гризманна. На француза претендует «Манчестер Юнайтед».

«Гризманн сам решает, где ему продолжить карьеру. Пока он в команде. Если он решит уйти, то у нас есть и другие нападающие. Антуан очень важен «Атлетико», однако один футболист не может быть важнее всей команды», – заявил Сауль.

Ранее руководство «Атлетико» отметило, что Гризманн и следующий сезон начнет в составе команды.