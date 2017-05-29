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  • Селюк заявил, что Манчини в случае прихода в «Зенит» пригласит в Петербург Яя Туре

Селюк заявил, что Манчини в случае прихода в «Зенит» пригласит в Петербург Яя Туре

29 мая 2017, 14:59
27

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что Роберто Манчини в случае прихода на пост главного тренера «Зенита» первым делом пригласит 34-летнего ивуарийца в петербургский клуб. По его словам, итальянский специалист очень ценит игрока.

Напомним, что Манчини в свое время работал вместе с Туре в стане «горожан».

«Роберто Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Манчини – очень достойная кандидатура. Я даже не был уверен, что он согласится работать в «Зените». Он отличный человек, и у меня с ним связаны только положительные эмоции. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.

Хочу вспомнить, как Роберто Манчини и Яя Туре приходили в «Манчестер Сити». Команда тогда даже не участвовала в еврокубках, а с Манчини выиграла Премьер-лигу и показала отличный результат. Он любит футболиста Яя Туре, и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним.

Если Роберто Манчини возглавит «Зенит», то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в «Зенит». Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Туре Яя
Комментарии (27)
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neveldomha
1496061840
Он что не в курсе, Туре же черный
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hevbn 28
1496062915
Яя даже в свои годы очень бы пригодился Зениту, а вот Манчини это очень дискуссионный вопрос.
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dok66
1496064930
Во как Селюк пиарит Яя ! Хочет заработать на нем видимо в последний раз , все-таки возраст ! .
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ivan199103
1496065096
Его там бананами закидают
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KROFF
1496065167
Я слышал, что ЯЯ Туре расист. Он белых презирает.
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10tolik10
1496065562
Зачем в РФПЛ рассист? В этом сезоне ж ни одного конфликта не было
Ответить
subbotaspartak
1496066277
Пойдёшь в Зенит? ЯЯ!
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NEON-SM
1496067414
ЯЯ? НИХУ....
Ответить
OfaZavr
1496069049
Фаны питерские ведь загнобят его.
Ответить
Клим Чугункин.
1496076721
Тыты Хуя пригласят.
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