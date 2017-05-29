Алексей Миранчук: «О своем будущем пока не знаю, у меня контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций, о том, как проходит сбор россиян в Австрии, и отметил, что пока не в курсе по поводу своего будущего.

– К Венгрии еще подготовимся, обсудим на теории ее особенности. Помню ее по чемпионату Европы – хорошая добротная команда. Будет непросто. Постараемся сделать все, чтобы начать с хорошей ноты.

– У вас тут тоже есть теория. Что на ней обсуждаете?

– Прошлые игры. Делаем выводы, смотрим ошибки.

– Какой главный вывод?

– Всегда есть, что обсудить. Детали не буду выносить. Выводы мы сделали, все поняли. Чтобы предыдущих ошибок не повторяли.

– Сегодняшняя тренировка была без мячей.

– Нам говорили, что надо потерпеть немного. Сегодня такой день – восстановительный. Выполняем тесты, решаем различные задачи. Приятно после хороших рабочих тренировок лечь и просто расслабиться. Когда очень тяжело, бывает, что нагрузки чуть ли не до тошноты. Но все выдерживают, все профессионалы. Тут приятно тренироваться, хороший воздух, суперские условия.

– Каким будет ваше будущее? В какой команде начнете следующий сезон?

– У меня контракт, я в «Локомотиве». О будущем пока не знаю.

Контрольный матч с Венгрией российская команда проведет в Будапеште в понедельник, 5 июня. 9 числа ей предстоит сыграть с Чили в Москве.

На Кубке конфедераций подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).