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  • Алексей Миранчук: «О своем будущем пока не знаю, у меня контракт с «Локомотивом»

Алексей Миранчук: «О своем будущем пока не знаю, у меня контракт с «Локомотивом»

29 мая 2017, 14:41
4

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций, о том, как проходит сбор россиян в Австрии, и отметил, что пока не в курсе по поводу своего будущего.

– К Венгрии еще подготовимся, обсудим на теории ее особенности. Помню ее по чемпионату Европы – хорошая добротная команда. Будет непросто. Постараемся сделать все, чтобы начать с хорошей ноты.

– У вас тут тоже есть теория. Что на ней обсуждаете?

– Прошлые игры. Делаем выводы, смотрим ошибки.

– Какой главный вывод?

– Всегда есть, что обсудить. Детали не буду выносить. Выводы мы сделали, все поняли. Чтобы предыдущих ошибок не повторяли.

– Сегодняшняя тренировка была без мячей.

– Нам говорили, что надо потерпеть немного. Сегодня такой день – восстановительный. Выполняем тесты, решаем различные задачи. Приятно после хороших рабочих тренировок лечь и просто расслабиться. Когда очень тяжело, бывает, что нагрузки чуть ли не до тошноты. Но все выдерживают, все профессионалы. Тут приятно тренироваться, хороший воздух, суперские условия.

– Каким будет ваше будущее? В какой команде начнете следующий сезон?

– У меня контракт, я в «Локомотиве». О будущем пока не знаю.

Контрольный матч с Венгрией российская команда проведет в Будапеште в понедельник, 5 июня. 9 числа ей предстоит сыграть с Чили в Москве.

На Кубке конфедераций подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Локомотив Россия Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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Mahone
1496059802
Думаю останется в ЛОКО,впереди Лига Европы!!!!!!!!
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momwig_
1496063426
Вообще, надо забирать, пока они ценник совсем не задрали. Всё-таки - паспорт.
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XaXatyn
1496074377
Нечего не надо придумывать ! Играет в основе, с коллективом знаком, тренер доверят , в ЛЕ прошли ! Играй и радуй болельщиков !
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