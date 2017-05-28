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Тихонов не уверен, что останется в «Енисее»

28 мая 2017, 23:10
8

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после проигранного матча за место в РФПЛ против «Арсенала» (0:1) заявил, что может сменить клубную прописку. По словам специалиста, его контракт с красноярской командой истек.

«Контракта у меня пока нет. Договоров у футболистов тоже нет ни у кого, кроме трех-четырех игроков. Останусь ли я в «Енисее», пока не знаю. Я бы хотел работать там, где ставят большие задачи. Хочется жить и отдаваться футболу. Реальны ли большие задачи в ФНЛ? Не вижу разницы. Если у тебя есть турнир, то ты должен ставить задачу его выиграть. И чувствовать поддержку», – сказал Тихонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихонов может возглавить «Крылья Советов».

Источник: ТАСС
Россия. Матчи за место в РПЛ Енисей Арсенал Тихонов Андрей
Комментарии (8)
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ЖОРРО
1496002630
Было бы шикарно вернуться в Самару!!!!
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пряник929
1496002748
Если команду сохранишь, через год в РФПЛ...
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NEON-SM
1496003526
почему то в спартак уже не сватают
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Влаан
1496005543
Жаль если уйдет из Енисея, интересную команду создал.
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Eds
1496005866
Большой респект тебе, ибо с очень слабым стартом смог выйти к переходным играм... Удачи в пути и успехов. Я желал бы видеть тебя в Тульском Арсенале вместо Кирьякова. Ты лучше его по уровню и понимании игры...
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artem 81
1496023297
Спасибо Андрей, правители сто пудов как вопрос с премьерой решался в кусты, а там денег не мало надо, у них же убудет, а что город без футбола может может остаться им пох..й
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Дядя Серёжа
1496023566
Если повторишь в Енисее, флаги в руки
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BAIv
1496053663
что-то по матчу создалось впелетление что часть команды понимала , выход в РФПЛ для них приговор их в команде не будет потому так и сыграли
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