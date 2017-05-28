Тихонов не уверен, что останется в «Енисее»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после проигранного матча за место в РФПЛ против «Арсенала» (0:1) заявил, что может сменить клубную прописку. По словам специалиста, его контракт с красноярской командой истек.

«Контракта у меня пока нет. Договоров у футболистов тоже нет ни у кого, кроме трех-четырех игроков. Останусь ли я в «Енисее», пока не знаю. Я бы хотел работать там, где ставят большие задачи. Хочется жить и отдаваться футболу. Реальны ли большие задачи в ФНЛ? Не вижу разницы. Если у тебя есть турнир, то ты должен ставить задачу его выиграть. И чувствовать поддержку», – сказал Тихонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихонов может возглавить «Крылья Советов».