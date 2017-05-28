Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матчи за место в РФПЛ. Тульский «Арсенал» обыграл «Енисей» и сохранил место в Премьер-лиге

Матчи за место в РФПЛ. Тульский «Арсенал» обыграл «Енисей» и сохранил место в Премьер-лиге

28 мая 2017, 19:52
38

В рамках ответной встречи матча за место в РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Енисей». Единственный гол в матче забил Игорь Шевченко на 29-й минуте игры. Таким образом, туляки сохранили место в Премьер-лиге за счет мяча, забитого на чужом поле.

Россия. Матчи за место в РФПЛ. Ответный матч.

Арсенал (Тула) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шевченко, 29.

Арсенал: Габулов, Григалава, Денисов, Беляев, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8; Берхамов, 89), Горбатенко, Бурчану, Думбия, Расич (Власов, 79).

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Васильев, Кичин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Ланин, Камеш (Саркисов, 52), Самодин (Малоян, 79).

Предупреждения: Думбия, 62; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90+4 – Ланин, 28; Козлов, 85.

Первый матч: 1:2

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Матчи за место в РПЛ Арсенал Енисей Шевченко Игорь
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1495990520
Мда... на выезде прям какая-то другая команда как будто играла... Ну да ладно, за сезон надеюсь наберутся сил в 1-2 места выйти...
Ответить
пряник929
1495990942
Ну посмотрим в следующем сезоне справедливость итогов стыков, но Оренбург очень жесток, пусть лучше СКА
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1495991230
Ну хоть не зря Спартак проиграл Арсеналу,остались в премьер лиге. Теперь Арсенал в долгу перед красно-белыми.
Ответить
Добрый Бобер
1495991411
А так хотелось возвращения Тихонова в РФПЛ.
Ответить
Pourport
1495991540
Енисей совсем не заметен в этой игре!А ведь могет,умеет!Видимо кто-то не заинтересован в повышении!)
Ответить
artem 81
1495991822
херня какая то- это не игра Енисея
Ответить
Бриг
1495991876
Игра чудовищная. Обе команды не должны быть в РФПЛ.
Ответить
NEON-SM
1495991916
Арсенал сделал кэмбэк со спартаком и теперь с енисеем, вполне достойно остались в рфпл, а оренбургу удачи и ждём в следующем году возвращение
Ответить
VASoMeat
1495994630
Поздравляю пушкарей!
Ответить
bambanera95
1495997800
ладно помогли не помогли это уже неактуально но ьл*ть если в следующем сезоне будете на 0-0 катать яйца с амкарами крыльями итд это пзд*ц никуда не годится , зрители к вам ходят , другие и позавидуют такой посещаемости , не расстраивайте народ, вылет не вылет - не за этим люди на стадик идут а за футболом красивым и качественным.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+