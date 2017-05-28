Матчи за место в РФПЛ. Тульский «Арсенал» обыграл «Енисей» и сохранил место в Премьер-лиге

В рамках ответной встречи матча за место в РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Енисей». Единственный гол в матче забил Игорь Шевченко на 29-й минуте игры. Таким образом, туляки сохранили место в Премьер-лиге за счет мяча, забитого на чужом поле.

Россия. Матчи за место в РФПЛ. Ответный матч.

Арсенал (Тула) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шевченко, 29.

Арсенал: Габулов, Григалава, Денисов, Беляев, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8; Берхамов, 89), Горбатенко, Бурчану, Думбия, Расич (Власов, 79).

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Васильев, Кичин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Ланин, Камеш (Саркисов, 52), Самодин (Малоян, 79).

Предупреждения: Думбия, 62; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90+4 – Ланин, 28; Козлов, 85.

Первый матч: 1:2