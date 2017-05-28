Дзагоев: «ЦСКА не хватает «решал», как Вагнер или Думбия»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что команде Виктора Гончаренко не хватает лидеров.

«Для нас, армейцев, всегда есть только одна цель — первое место. Но, учитывая непростые времена, серебро можно считать неплохим результатом. Да, сейчас ЦСКА не хватает «решал», как Вагнер (выступал за клуб с 2004 по 2012 год, возвращался на сезон 2010/11 – прим. «Бомбардира») или Думбия (2010 – 2014, 2015), но тем не менее мы играли достойно и заслужили играть в Лиге чемпионов», – сказал 26-летний игрок сборной России.

Дзагоев в минувшем сезоне сыграл в 18-ти матчах, забив пять голов и отдав пять результативных передач. Его клуб завершил сезон в чемпионате России на втором месте, уступив «Спартаку» семь очков.