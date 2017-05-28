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  • Лучший бомбардир чемпионата Австрии согласился на переход в «Спартак»

Лучший бомбардир чемпионата Австрии согласился на переход в «Спартак»

28 мая 2017, 13:08
28

Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что 24-летний нигерийский форвард уже дал согласие на переход в московский клуб. О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.

«Когда он присоединится к «Спартаку» – вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально», – рассказал представитель футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 17 голов в 33 матчах. За тур до конца сезона он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Спартак Аустрия Кайоде Оларенваю
Комментарии (28)
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NEON-SM
1495966671
надающий хорошо, но а как же защита?
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STAFOR13
1495967321
правильное усиление, хороший игрок, как раз под ЛЧ, плюс играть на много фронтов, меньше усталости будет, теперь нужно срочно усиливать защиту, фланги и центрального защитника, причём нужно покупать хорошего уровня а не середнячков
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fantom23
1495968902
Хорошее приобретение!Теперь нужно защиту усиливать!!!
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APchelov
1495969595
Сказано в писании: ликом черен и прекрасен. Этот будет сетки рвать. Как же ЦСКА то его прозевал?
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dok66
1495973509
Посмотрим , чем он сможет помочь российскому футболу !
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Д Альбертини
1495974027
На кой хер он сдался.. опять шлак собирать начинают((
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алекс88
1495976529
Ееееепать.. Вот это усиление под лч....опять всяких пятисортных лавочников берут...куда столько напов им???! Солить что ли
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Mahone
1495978176
Надеемся будет усиление,подмога Промесу,впереди Лига Чемпионов,которую мы должны выиграть!!!!!!!! А зачем начинать играть?
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policepnz
1495979587
Отличная новость господа! Так выпьем, тысяча чертей!
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RedWhiteFans2
1495980425
Очень надеюсь, что не повредит, но все же хотелось реального усиления защиты и полузащиты.
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