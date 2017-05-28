Лучший бомбардир чемпионата Австрии согласился на переход в «Спартак»

Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что 24-летний нигерийский форвард уже дал согласие на переход в московский клуб. О трансфере может быть объявлено на следующей неделе.

«Когда он присоединится к «Спартаку» – вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально», – рассказал представитель футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 17 голов в 33 матчах. За тур до конца сезона он возглавляет гонку бомбардиров турнира.