Бернард устал молчать о судейских ошибках

Полузащитник «Шахтера» Бернард в очередной раз поднял тему судейства после встречи с киевским «Динамо» в рамках Плей-офф чемпионата Украины. Он уверен, что оно было необъективным.

«Мы настроены одержать верх в любой игре – товарищеской или официальной, для нас значим абсолютно каждый матч. Логично, что мы уже добились своей цели – выиграли чемпионат и Кубок. Однако в таком дерби тоже всегда важно победить. Сегодня был красивый открытый футбол, команды создавали моменты.

Мы старались показать себя как можно лучше, но судейство крайне усложнило задачу – это видели все. Должен был быть наш аут, но его отдали «Динамо», и последовал гол в ворота «Шахтера». Также решающим стал момент с не назначенным пенальти. Во многих эпизодах человек буквально прятался от игры.

Очень сложно, ведь таким был весь сезон. Не первый раз говорю об этом публично, но никто не принимает решений и не высказывает своей позиции, тогда как подобные ошибки повторяются. Я просто не могу о таком молчать, комментируя матч», – сказал Бернард.

Матч девятого тура Плей-офф чемпионата Украины «Шахтер» – «Динамо» Киев закончился со счетом 2:3.