Ньянг может заменить Лукаку в «Эвертоне»

Французский нападающий М`Байе Ньянг, который принадлежит «Милану», в ближайшее летнее трансферное окно может перейти в «Эвертон». Вторую половину сезона-2016/17 футболист провел в аренде в «Уотфорде». Англичане отказались воспользоваться опцией его выкупа за 18 миллионов евро, а сам игрок изъявил желание вернуться в Италию.

Известно, что в его услугах заинтересован другой английский клуб – «Эвертон». Учитывая, что летом команду покинет Ромелу Лукаку, руководство ливерпульского клуба готово рассмотреть Ньянга в качестве замены бельгийцу.

В этом сезоне в составе «Уофорда» Ньянг сыграл 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.