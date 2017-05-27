Министр спорта РФ назвал нынешний лимит на легионеров оптимальным

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал идею об импортозамещении в российском футболе, о котором на Президентском совете говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Этот вопрос нужно решать постепенно, он комплексный. Если в России не будет топовых иностранных спортсменов, интерес к национальному чемпионату даже у нас будет совершенно другой. Нужен баланс количества легионеров и своих спортсменов, как и во всем мире. Все-таки наши команды должны быть конкурентоспособными, и уровень чемпионата – высоким.

Нынешний уровень лимита обсуждался со всеми федерациями и на данный момент он оптимальный», – считает Колобков.

Напомним, что данный вопрос вызывает споры в российском футболе не первый год.