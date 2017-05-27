Кривцов: «Шахтер» свою задачу выполнил как в Кубке, так и в чемпионате»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов остался недоволен судейством в матче девятого тура Плей-офф чемпионата Украины против киевского «Динамо». По его словам, судья не увидел явную игру рукой у соперника в штрафной площади.

«Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли. Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили.

Судейство? Ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте», – сказал Кривцов.

Матч девятого тура Плей-офф чемпионата Украины «Шахтер» – «Динамо» Киев закончился со счетом 2:3.