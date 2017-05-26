«Крылья Советов» хотят сохранить состав после вылета в ФНЛ

Руководство «Крыльев Советов» планирует сохранить текущий состав после вылета в ФНЛ. Об этом заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

– Что будет с Корниленко, Паскуато, Бруно и другими легионерами на будущий сезон?

– Хотим сохранить состав. Будем общаться с футболистами, но определенности пока нет.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Крылья Советов» заняли 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и во второй раз в истории вылетели в ФНЛ.