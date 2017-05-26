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  • Червиченко: «Глушаков – лучший полузащитник РФПЛ? Эффективность Калачева гораздо выше»

Червиченко: «Глушаков – лучший полузащитник РФПЛ? Эффективность Калачева гораздо выше»

26 мая 2017, 17:48
56

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев стал лучшим в своем амплуа по итогам нынешнего сезона.

Также функционер поделился мнением об игре капитана московского клуба Дениса Глушакова, который в нынешнем сезоне провел за красно-белых в РФПЛ 25 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

«Лучший полузащитник завершившегося сезона, на мой взгляд, Тимофей Калачев. Это опыт, который очень сильно вдохновлял игроков «Ростова» и помогал им. На мой взгляд, это лучшая игра на правом фланге РФПЛ, точные передачи, борьба. Успехи «Ростова» в еврокубках – тоже во многом заслуга Калачева.

Что касается Дениса Глушакова, то да, он провел неплохой сезон. Но на самом деле, кроме нескольких шальных мячей, которые он забил, я бы не сказал, что Глушаков провел много игр блестяще. Конечно, людям запоминаются яркие эпизоды и эти решающие мячи, залетающие по невероятной траектории. Но если же провести более скрупулезную работу и посмотреть на эффективность, то думаю, что любой специалист признал бы лучшим Калачева», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глушаков Денис Калачев Тимофей Червиченко Андрей
Комментарии (56)
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mexti69
1495810431
Калачев не чемпион((((
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NEON-SM
1495810619
несколько шальных голов???? Шальные залетают редко, а Глушаков забил за сезон 8, играя по сути опорника. Калачёв конечно хорош, но не на столько. понял бы если этот клоун выделил бы Фернандо из Спартака на эту номинацию, у него 93% точных передач через полполя, но уж не Калачёв точно
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VVM1964
1495810710
ГНИДА .
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Joni
1495811634
Согласен. Калачёв очень хорош. Лучший ли - это субъективное понятие. Калачёв много пользы принёс своей команде, Глушаков своей.
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Asbjorn
1495811702
Может и так,а может и нет,но всем известно,что эффективность чевиченко- 0
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Sany-116
1495812167
Согласен с Червиченко на 200 процентов
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МАКАРШВЕД
1495812250
Каждый в своей команде лучший по амплуа... Но Глушаков Чемпион, значит все лавры ему. В прошлом году Ростов гремел Калачева чествовали...Все просто, кто первый тот и лучший !!!!!
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subbotaspartak
1495812252
Хоть про что, но лишь бы против И врёте.
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Д Альбертини
1495812351
"На мой взгляд, это лучшая игра на правом фланге РФПЛ, точные передачи, борьба". совсем не компетентен этот товарищь!!! на правом фланге РФПЛ лучше игрока чем КВИНСИ АНТОН ПРОМЕС - НЕТ! и об этом говорит статистика игрока и его результативные дествия! так что червиченко, х*й мамин))) при всем уважении к Тимофею Калачеву, Промес лучше, и только неадекватные люди будут спорить с этим до усёру))
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Диктор
1495814174
Одна грязь-как же червяк надоел то.
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