Червиченко: «Глушаков – лучший полузащитник РФПЛ? Эффективность Калачева гораздо выше»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев стал лучшим в своем амплуа по итогам нынешнего сезона.

Также функционер поделился мнением об игре капитана московского клуба Дениса Глушакова, который в нынешнем сезоне провел за красно-белых в РФПЛ 25 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

«Лучший полузащитник завершившегося сезона, на мой взгляд, Тимофей Калачев. Это опыт, который очень сильно вдохновлял игроков «Ростова» и помогал им. На мой взгляд, это лучшая игра на правом фланге РФПЛ, точные передачи, борьба. Успехи «Ростова» в еврокубках – тоже во многом заслуга Калачева.

Что касается Дениса Глушакова, то да, он провел неплохой сезон. Но на самом деле, кроме нескольких шальных мячей, которые он забил, я бы не сказал, что Глушаков провел много игр блестяще. Конечно, людям запоминаются яркие эпизоды и эти решающие мячи, залетающие по невероятной траектории. Но если же провести более скрупулезную работу и посмотреть на эффективность, то думаю, что любой специалист признал бы лучшим Калачева», – сказал Червиченко.