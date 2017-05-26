Смолов: «Краснодар» топчется на месте? Говоря объективно, это наш уровень. Надо прибавлять»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о выступлении «быков» в нынешнем сезоне. По словам футболиста, краснодарский клуб должен прибавлять, чтобы бороться за более высокие места.

Отметим, что по итогам сезона «Краснодар» занял в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, дошел до 1/8 финала Лиги Европы и вылетел в четвертьфинале Кубка России.

– Вы лучший бомбардир РФПЛ, а «Краснодар» вышел в Лигу Европы. Это круто – но, кажется, уже где-то было. А, точно: то же самое произошло год назад! У вас нет ощущения, что вместо шага вперед идет топтание на месте? Хотя это место действительно очень-очень высокое.

– В РФПЛ немало футболистов, мечтающих стать лучшим бомбардиром. И есть с десяток команд, которые были бы рады финишировать четвертыми. Но если серьезно, это объективно наш уровень, и нам всем в клубе надо прибавлять, чтобы быть готовыми бороться за самые высокие места и соответствовать всему хорошему, что у нас уже есть: стадиону, невероятной академии, имиджу и растущей по всей стране популярности «Краснодара».