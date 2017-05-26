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  • Смолов: «Краснодар» топчется на месте? Говоря объективно, это наш уровень. Надо прибавлять»

Смолов: «Краснодар» топчется на месте? Говоря объективно, это наш уровень. Надо прибавлять»

26 мая 2017, 16:25
9

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о выступлении «быков» в нынешнем сезоне. По словам футболиста, краснодарский клуб должен прибавлять, чтобы бороться за более высокие места.

Отметим, что по итогам сезона «Краснодар» занял в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, дошел до 1/8 финала Лиги Европы и вылетел в четвертьфинале Кубка России.

– Вы лучший бомбардир РФПЛ, а «Краснодар» вышел в Лигу Европы. Это круто – но, кажется, уже где-то было. А, точно: то же самое произошло год назад! У вас нет ощущения, что вместо шага вперед идет топтание на месте? Хотя это место действительно очень-очень высокое.

– В РФПЛ немало футболистов, мечтающих стать лучшим бомбардиром. И есть с десяток команд, которые были бы рады финишировать четвертыми. Но если серьезно, это объективно наш уровень, и нам всем в клубе надо прибавлять, чтобы быть готовыми бороться за самые высокие места и соответствовать всему хорошему, что у нас уже есть: стадиону, невероятной академии, имиджу и растущей по всей стране популярности «Краснодара».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (9)
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hevbn 28
1495806553
В общем то почти во всем согласен с Федором , но думаю , чтобы сделать качественный шаг вперед нужно хорошенько менять состав ,он там уже "забронзовел" и с тренером не понято может ли Шалимов сделать шаг вперед вместе с командой.В общем больше вопросов , чем ответов , а что касается самого Смолова если ему уже приелось забивать в РФПЛ , то ему конечно пора уходить и причем не важно куда, может только в Китай пока еще рановато.
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dok66
1495807397
Если объективно , то сегодня - это ваш уровень , а завтра (если ничего не изменится) ваш уровень будет 6-7 место .
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Chesn0k
1495809617
раздражает эта соглашательская фраза "это наш уровень" - типа, и так сойдёт, не требуйте от нас большего.
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кеша_КБ
1495810212
- Шалимов - "мягковат"!, Смолов - "звездун", но самокритичный и самоироничный!!!...думаете, в Спартаке или в Зените он стал бы бомбардиром!?...не "потянет"! ,поэтому и - "четвёртый"), я об итоговой таблице!(4-е место)...и к тому же - тщеславный!...ему бы хорошо себя попробовать в Динамо или Тосно!...он точно поднял бы их до уровня сегодняшнего "Краснодара". Всем нашим - успехов в ЛЧ и Еврокубках!
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Диктор
1495814419
И это самокритично.
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shinnik
1495816532
Точно валит.. к бундесам.. Иначе от Сергей-джан получил бы ..
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Popularov
1495821748
С учётом ВОПИЮЩЕГО судейского безобразия, которое творилось в этом сезоне, - Краснодар показал ОТЛИЧНЫЙ результат! Так что Игорь Шалимов ПОЛНОСТЬЮ заслужил и дальше работать в клубе Краснодар! Теперь надо проанализировать ошибки этого сезона, усилиться, часть игроков выставить на трансфер, провести успешный подготовительный период! Желаем Игорю Шалимову и команде Краснодар больших футбольных достижений. Отлично выступить в Лиге Европы! Очень хорошо, что Игорь Шалимов продолжит работать в Краснодаре. Есть ещё два года по контракту и надо их максимально использовать, чтобы были все основания подписать новый контракт в Краснодаром. Надо на НОВОМ красавце стадионе в Краснодаре установить технику видео повторов, чтобы у скандальных судей ОТБИТЬ всякую охоту помогать Зениту и Спартаку воровать очки у Краснодара. Если объявить тендер и разработать недорогую технику для видео повторов, то она будет стоить в разы МЕНЬШЕ! Это и есть импортозамещение и об этом надо говорить! А то Мутко пугает всех большой стоимостью! Сразу видно, что Мутко выступает ПРОТИВ введения в нашем чемпионате видео повторов, в то время, как многие европейские чемпионаты с этого сезона будут его внедрять! Технику видео повторов надо СРОЧНО устанавливать и ВЫРЫВАТЬ с корнем КОРРУПЦИЮ судей и безобразие тех, кто платит судьям за нужный результат. Краснодар сможет защитить себя от СКАНДАЛЬНОГО судейства и судейской коррупции в нашем футболе и за счёт этого защитить себя от судейского ПРОИЗВОЛА Будогосского и карманых судей Федуна, чтобы не дать им УКРАСТЬ важные очки у Краснодара, в честной борьбе Краснодара за первое место!
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Юрэс
1495825674
А чё , красиво ушел !. Ну сказывается Медиа Жена ! ТактиЧНО !
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