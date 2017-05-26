Таски хочет продолжать побеждать

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассчитывает продолжать побеждать в будущем. Он назвал прошедший сезон успешным.

«Успешный сезон завершен. Это мой третий титул в третьем клубе! После «Штутгарта» и «Баварии», теперь я стал чемпионом России со «Спартаком»! Надеюсь тенденция продолжится», – написал Таски в Instagram.

Напомним, что ранее 30-летний немец выиграл со «Штутгартом» чемпионом Германии в 2007 году, а затем с «Баварией» в 2016 году.