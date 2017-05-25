Уокер, которым интересуются «Барселона», «Бавария» и топ-клубы АПЛ, попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поблагодарил болельщиков лондонского клуба за поддержку в минувшем сезоне. Ожидается, что 26-летний англичанин покинет команду из-за конфликта с главным тренером Маурисио Покеттино.

«Огромное спасибо всем болельщикам «Тоттенхэма» поддерживающих нас как дома, так и по всему миру. Мы рады, что смогли подарить вам улыбки!» – подписал Уокер каждую из шести фотографий, образующих большое изображение футболист с надписью «Thank you».

В нынешнем сезоне он отдал шесть результативных передач в 39-ти матчах всех турниров. «Шпоры» закончили сезон в Премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице. В число претендентов на Уокера входят «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 20 миллионов евро.