Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уокер, которым интересуются «Барселона», «Бавария» и топ-клубы АПЛ, попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поблагодарил болельщиков лондонского клуба за поддержку в минувшем сезоне. Ожидается, что 26-летний англичанин покинет команду из-за конфликта с главным тренером Маурисио Покеттино.

    «Огромное спасибо всем болельщикам «Тоттенхэма» поддерживающих нас как дома, так и по всему миру. Мы рады, что смогли подарить вам улыбки!» – подписал Уокер каждую из шести фотографий, образующих большое изображение футболист с надписью «Thank you».

    В нынешнем сезоне он отдал шесть результативных передач в 39-ти матчах всех турниров. «Шпоры» закончили сезон в Премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице. В число претендентов на Уокера входят «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 20 миллионов евро.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 25 мая 2017, 21:51

      Эммм .... Thank You - парень просто поблагодарил болельщиков , за поддержку , ни слова об уходе или о чем то еще ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > К.Серж.А 26 мая 2017, 10:38

      Это ж СМИ) Они бы сами эту надпись сделали, если б не он, для новости)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 мая 2017, 20:02

      в Челси точно ненужен, там Аспиликуэта незаменимый на правом фланге, в другие клубы как раз подходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 мая 2017, 20:00

      Думаю в барсу, на позицию сиржи роберто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 25 мая 2017, 19:39

      очень качественный игрок, но, видимо, пора. хотя, в ЛЧ пригодился бы, несомненно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      CabbaBayern 25 мая 2017, 19:11

      Давай к нам в Баварию! Как раз Лама заменишь достойно!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11