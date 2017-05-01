Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уокер хочет покинуть «Тоттенхэм» из-за ссоры с Покеттино

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер намерен уйти из команды, сообщает Independent. По информации издания, причиной послужил конфликт между англичанином и главным тренером Маурисио Покеттино.

    Специалист недоволен физической формой игрока и его действиями на тренировках. В матче 35-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:0) Уокер появился на поле только на 88-й минуте, хотя был здоров.

    Игрок перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году из «Шеффилд Юнайтед». После двух лет в аренде англичанин стал игроком основного состава в сезоне-2011/12. В нынешнем сезоне Уокер отдал шесть голевых передач в 37-ми матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

    «Бомбардир» писал об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Барселоны» и «Баварии».

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11