Уокер хочет покинуть «Тоттенхэм» из-за ссоры с Покеттино

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер намерен уйти из команды, сообщает Independent. По информации издания, причиной послужил конфликт между англичанином и главным тренером Маурисио Покеттино.

Специалист недоволен физической формой игрока и его действиями на тренировках. В матче 35-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:0) Уокер появился на поле только на 88-й минуте, хотя был здоров.

Игрок перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году из «Шеффилд Юнайтед». После двух лет в аренде англичанин стал игроком основного состава в сезоне-2011/12. В нынешнем сезоне Уокер отдал шесть голевых передач в 37-ми матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

«Бомбардир» писал об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Барселоны» и «Баварии».