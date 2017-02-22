Уокер может перейти из «Тоттенхэма» в «Барселону»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, каталонский клуб находится в поисках усиления правого фланга обороны в связи с серьезной травмой Алейша Видаля, который из-за повреждения пропустит не менее пяти месяцев.

Отметим, что по регламенту «Барселона» имеет право вне трансферного окна приобрести одного игрока из чемпионата Испании или находящегося без команды. В связи с этим переход Уокера вероятен только летом.

В нынешнем сезоне Уокер провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 24 матча, в которых отметился шестью результативными передачами.