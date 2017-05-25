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РФС не выявил ни одного случая расизма в сезоне-2016/17

25 мая 2017, 14:13
6

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги не зафиксировано ни одного случая расизма. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма – ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Если три-четыре года назад штрафов было по 60 миллионов рублей за сезон, то теперь гораздо меньше. Зрители стали лучше вести себя на стадионах. Да, еще остаются такие нарушения, как использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики. Но при этом клубы, которые в прошлом сезоне часто наказывались за пиротехнику, в этом году за это уже практически не штрафовались», – сказал Григорьянц.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Григорьянц Артур
Комментарии (6)
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FanatSerj
1495711216
Как не было? а в Ростове трибуну УЕФА на какой тогда ляд закрывало ? Там еще был на поле телепортированный банан. Все банан видели, но как он там оказался - загадка. Вырос пля сам и созрел ))))
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kykyi
1495711597
Пиз-ь. Из серии. мы самая духовная страна, в отличии от разлагающейся гейропы. ПИ-ШЬ.
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Футболозавр Рекс
1495712444
Вот повезло черножопым обезьянам. "что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира." Вот поэтому и не зафиксировано. Показушники...
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ufos73
1495714120
Да они много че не выявили, ни избиение болел ментами, ни договорных матчей, ни купленных судей, ни админресурса... Слепо-глухо-немые короч
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dok66
1495717374
А сколько штрафов в этом году ? Почему постеснялся озвучить ?
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subbotaspartak
1495719045
Зачем вообще поднимать эту тему? Давайте пообсуждаем немок.
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