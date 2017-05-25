Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС не выявил ни одного случая расизма в сезоне-2016/17

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги не зафиксировано ни одного случая расизма. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

    «В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма – ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.

    Если три-четыре года назад штрафов было по 60 миллионов рублей за сезон, то теперь гораздо меньше. Зрители стали лучше вести себя на стадионах. Да, еще остаются такие нарушения, как использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики. Но при этом клубы, которые в прошлом сезоне часто наказывались за пиротехнику, в этом году за это уже практически не штрафовались», – сказал Григорьянц.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 16:30

      Зачем вообще поднимать эту тему?
      Давайте пообсуждаем немок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 16:02

      А сколько штрафов в этом году ? Почему постеснялся озвучить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 мая 2017, 15:08

      Да они много че не выявили, ни избиение болел ментами, ни договорных матчей, ни купленных судей, ни админресурса... Слепо-глухо-немые короч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 25 мая 2017, 14:40

      Вот повезло черножопым обезьянам.

      "что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира." Вот поэтому и не зафиксировано. Показушники...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 мая 2017, 14:26

      Пиз-ь. Из серии. мы самая духовная страна, в отличии от разлагающейся гейропы. ПИ-ШЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2017, 14:20

      Как не было? а в Ростове трибуну УЕФА на какой тогда ляд закрывало ?
      Там еще был на поле телепортированный банан.
      Все банан видели, но как он там оказался - загадка.
      Вырос пля сам и созрел ))))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11