РФС не выявил ни одного случая расизма в сезоне-2016/17

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги не зафиксировано ни одного случая расизма. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма – ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Если три-четыре года назад штрафов было по 60 миллионов рублей за сезон, то теперь гораздо меньше. Зрители стали лучше вести себя на стадионах. Да, еще остаются такие нарушения, как использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики. Но при этом клубы, которые в прошлом сезоне часто наказывались за пиротехнику, в этом году за это уже практически не штрафовались», – сказал Григорьянц.