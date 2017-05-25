Стыковые матчи за место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» не смогли отметиться забитыми мячами в первом стыковом поединке за место в РФПЛ – 0:0.

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на стадионе «Газовик».

Чемпионат России. Стыковые матчи за место в РФПЛ. Первая игра

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Оренбург – 0:0

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Плетин, 86), Никифоров, Казанков, Карасев (Друзин, 72), Лескано (Кобялко, 76), Астафьев, Микуцкис.

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Попович, 84), Парняков, Малых, Нехайчик (Коронов, 76), Афонин, Благо, Лобжанидзе (Саная, 76), Ойеволе.

Предупреждения: Микуцкис,54; Удалый, 74 – Малых, 61.