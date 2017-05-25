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    Стыковые матчи за место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью

    «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» не смогли отметиться забитыми мячами в первом стыковом поединке за место в РФПЛ – 0:0.

    Ответный матч между командами пройдет 28 мая на стадионе «Газовик».

    Чемпионат России. Стыковые матчи за место в РФПЛ. Первая игра

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Оренбург – 0:0

    СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Плетин, 86), Никифоров, Казанков, Карасев (Друзин, 72), Лескано (Кобялко, 76), Астафьев, Микуцкис.

    Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Попович, 84), Парняков, Малых, Нехайчик (Коронов, 76), Афонин, Благо, Лобжанидзе (Саная, 76), Ойеволе.

    Предупреждения: Микуцкис,54; Удалый, 74 – Малых, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 16:00

      Скучная была игра , до ошибки . Хотя в конце СКА напряг Оренбург . В Оренбурге будет другая игра .

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 мая 2017, 15:47

      С точки зрения перелетов команд, лучше бы Оренбург остался

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 мая 2017, 14:11

      Хабаровск мне больше понравился , они с Оренбургом имеют примерно одинаковые составы, у Оренбурга только лучше центр поля , если в ответном матче Воробьев или Благо не затащат , то думаю у Хабаровска есть хорошие шансы на выход в РФПЛ. Думаю игра между Енисеем и Тулой в Красноярске будет поярче.

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