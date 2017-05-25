Силлессен хочет стать первым голкипером «Барселоны»

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен хочет в следующем сезоне занять место в основе каталонского клуба. В прошедшем сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

«Чувствую себя несчастным, если не играю. Но, переходя в «Барселону», я понимал, что мне нужно будет время на адаптацию. Сейчас я работаю над этим. В следующем сезоне я готов бороться за место в основе. Я чувствую, что способен на это.

Если бы это было не так, то в «Барселоне» не обратили бы на меня внимания. Здесь рассчитывают на меня. В клубе видят, что у меня есть потенциал играть с первых минут, а не сидеть на скамейке запасных. Я буду стараться», – цитирует Силлессена Sport.es.

Напомним, что голландец перебрался в «Барселону» из «Аякса» зимой 2017 года.