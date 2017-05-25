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    Силлессен хочет стать первым голкипером «Барселоны»

    Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен хочет в следующем сезоне занять место в основе каталонского клуба. В прошедшем сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

    «Чувствую себя несчастным, если не играю. Но, переходя в «Барселону», я понимал, что мне нужно будет время на адаптацию. Сейчас я работаю над этим. В следующем сезоне я готов бороться за место в основе. Я чувствую, что способен на это.

    Если бы это было не так, то в «Барселоне» не обратили бы на меня внимания. Здесь рассчитывают на меня. В клубе видят, что у меня есть потенциал играть с первых минут, а не сидеть на скамейке запасных. Я буду стараться», – цитирует Силлессена Sport.es.

    Напомним, что голландец перебрался в «Барселону» из «Аякса» зимой 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 10:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 25 мая 2017, 15:20

      Ты и есть первый номер, но они еще этого не поняли!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2017, 11:55

      PR ему не хватает. Более стабильные но менее яркий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 25 мая 2017, 11:20

      поддерживаю. Дыр Штегена на мыло

      -1
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